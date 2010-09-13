Озвучивание фильма (небольшого ролика)

ОзвучиваниеЗакрыт6 заявок358 просмотров
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Необходимо создать и наложить новый звук ( перевод на русский язык) на рекламный ролик. Оригинал http://www.swissies.eu/de_DE/funktion/funktion/

или на английском http://dl.dropbox.com/u/9664766/Swissies_2010_final_ENG_720p.mov

Назовите, пожалуйста, стоимость и сроки.

13 лет назад
trends155
Надя 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$35
2 дня
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