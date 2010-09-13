Озвучивание фильма (небольшого ролика)

Суть такая - есть 20 персонажей в игре и текста более 100.000 знаков. После этого куска работы будет ещё на 100-300К символов для тех же персонажей (текст ещё не написан, так что точно сказать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать и наложить новый звук ( перевод на русский язык) на рекламный ролик. Оригинал http://www.swissies.eu/de_DE/funktion/funktion/
или на английском http://dl.dropbox.com/u/9664766/Swissies_2010_final_ENG_720p.mov
Назовите, пожалуйста, стоимость и сроки.
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