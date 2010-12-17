Ищем опытного человека на постоянную работу который будет озвучивать аниме для сайта Оплата и т.д писать в личку.
Озвучивание приятным женским голосом
Требуется девушка для записи голоса.
От Вас зачитывание предоставленного текста и записи в формате wav или mp3.
Требования: приятный голос, хорошая дикция, без акцента.
Возможны постоянные заказы.
Подробности через ICQ.
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