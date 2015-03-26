Озвучивание стихов

1. Нужно выполнить озвучивание детских стихов, в стиле "сказок на пластинках". В качестве основного голоса, из портфолио нам понравился голос М11 Иван. В прикрепленном файле 20% фрагмент. Интересует цена вопроса и сроки (для фрагмента и для всего объёма) с данным диктором и возможность этого диктора менять голос (в некоторых стихах идёт детский, старческий голос). Возможно предложите вариант с использованием нескольких дикторов.

2. Интересует также вопрос по музыке для фона. Возможность звукового монтажа, цена, сроки.