Необходимо озвучить текст(деловая презентация продукта),10 уроков по 5-6 мин. каждый. Мужской голос. Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений. Спасибо.
Озвучивание текста на англ. языке (муж.)
Нужно озвучивание текста на англ языке (мужской голос)
текст мы дадим, примерно 20 предложений
озвучка будет для видео ролика
нужно очень срочно
Заявки фрилансеров
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