Озвучивание текста на англ. языке (муж.)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт2 заявки271 просмотр

Нужно озвучивание текста на англ языке (мужской голос)

текст мы дадим, примерно 20 предложений

озвучка будет для видео ролика

нужно очень срочно

15 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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