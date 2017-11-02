Добрый день Требуется художественная начитка коротких текстов (400-600 пз) эротической тематики (типа, секс по телефону, истории про меня и моего парня и т.п.)
Озвучка фразы на английском
Требуется студийная озвучка на английском языке, всего семь слов, наименование блога.
Идеально от носителя языка. Обязательно примеры голосов с английским произношением, сроки и расценки.
Заявки фрилансеров
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