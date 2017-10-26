Требуется универсальное IVR приветствие для АТС, без наименования компании, с наложением музыки. текст: "Здравствуйте, благодарим за обращение в нашу компанию. Ваш звонок важен для нас. Пожалуйста, дождитесь ответа секретаря. Спасибо."
Запись приветствия для телефонии
Добрый День! Нам надо сделать аудио запись для телефонии.
Примерно так: Компания Велеос приветствует вас, ожидайте ответа
Заявки фрилансеров
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