Запись приветствия для телефонии

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  2. Озвучивание
Закрыт21 заявка184 просмотра

Добрый День! Нам надо сделать аудио запись для телефонии.

Примерно так: Компания Велеос приветствует вас, ожидайте ответа

8 лет назад
guest_15097762112418
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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