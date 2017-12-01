Требуется диктор английского языка. Прочитать два текста (и параллельно проверить, так как возможны ошибки в переводе) 1 - 02:01 сек. 2 - 00: 45 сек. От меня: текст, и ...
Нужно сделать ролик (~2.5 мин)
Небоходимо сделать и озвучить ролик на подобии этого:
https://www.youtube.com/watch?v=qaET3JJPW2M
Который будет описывать как создавать проект в системе.
Вот видео - скину еще версии
https://drive.google.com/open?id=0B94FQ67kAogyMFZHMEo3cHRKaEhLY1Zqb3FUaTJlOUpxRFlV
В идеале проект запилить за завтра.
В случае успешного завершения исполнителю еще 3 похожих ролика
Оплата по факту либо безопасная сделка.
Выбранный исполнитель
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