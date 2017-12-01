Нужно сделать ролик (~2.5 мин)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен9 заявок305 просмотров

Небоходимо сделать и озвучить ролик на подобии этого:

https://www.youtube.com/watch?v=qaET3JJPW2M

Который будет описывать как создавать проект в системе. 

Вот видео - скину еще версии

https://drive.google.com/open?id=0B94FQ67kAogyMFZHMEo3cHRKaEhLY1Zqb3FUaTJlOUpxRFlV

В идеале проект запилить за завтра.

В случае успешного завершения исполнителю еще 3 похожих ролика

Оплата по факту либо безопасная сделка. 

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, все понравилось.
Хороший заказчик, чётко и грамотно было поставлено ТЗ, своевременная оплата, работать было одно в удовольствие!

Заявки фрилансеров

vvalentrye
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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