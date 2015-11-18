Озвучка предоставленного текста для автоответчика. Женский голос.

Нужно озвучить предоставленный ниже текст, женским голосом. Для IP телефонии.

Текст:

"По техническим причинам наблюдается задержка зачисления средств.(пауза) Если у вас другая причина обращения нажмите 1. "

"Все операторы заняты. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. (пауза) Назовите имя и озвучите свою проблему."

"Здравствуйте. Служба поддержки приема платежей. Если вам не поступил платеж нажмите нажмите 1. Если вы совершили ошибку при оплате, нажмите 2. Нажмите 3 чтобы связаться с оператором."