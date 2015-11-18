Озвучка предоставленного текста для автоответчика. Женский голос.

ОзвучиваниеЗавершен4 заявки174 просмотра
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Нужно озвучить предоставленный ниже текст, женским голосом. Для IP телефонии.

Текст:

"По техническим причинам наблюдается задержка зачисления средств.(пауза) Если у вас другая причина обращения нажмите 1. "

"Все операторы заняты. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. (пауза) Назовите имя и озвучите свою проблему."

"Здравствуйте. Служба поддержки приема платежей. Если вам не поступил платеж нажмите нажмите 1. Если вы совершили ошибку при оплате, нажмите 2. Нажмите 3 чтобы связаться с оператором."

8 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
johnlp
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
8 лет назад
$4
1 день
Очень оперативно и качественно. Отличная работа, все довольны. Спасибо Евгений. Обязательно будем обращаться еще. Всем рекомендую.
Все отлично. Четкое и ясное ТЗ. Приятное общение по проекту. Своевременная оплата. Буду рад поработать еще.
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