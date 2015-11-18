Требуется озвучить уже написанный текст для ютуба! В тексте ролика примерно 10-15 пунктов по 3-4 строчки. Примерно 1400 слов. Интересует цена.
Озвучка предоставленного текста для автоответчика. Женский голос.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно озвучить предоставленный ниже текст, женским голосом. Для IP телефонии.
Текст:
"По техническим причинам наблюдается задержка зачисления средств.(пауза) Если у вас другая причина обращения нажмите 1. "
"Все операторы заняты. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. (пауза) Назовите имя и озвучите свою проблему."
"Здравствуйте. Служба поддержки приема платежей. Если вам не поступил платеж нажмите нажмите 1. Если вы совершили ошибку при оплате, нажмите 2. Нажмите 3 чтобы связаться с оператором."
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