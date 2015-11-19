Озвучка видео 1,5 минут

$10
ОзвучиваниеЗавершен11 заявок168 просмотров
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Необходимо озвучить короткое видео 1,5 мин.

8 лет назад
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Анна отлично и быстро справилась с задачей. Очень приятный голос, идеально подошел для озвучки моего видео. Рекомендую и буду пользоваться услугами Анны в будущем еще.
Прекрасный клиент! В процессе работы с Михаилом не возникло никаких проблем! Очень приятен в общении, дал четкое задание, оплату произвел своевременно и в полном объеме. Спасибо!