Озвучка видео ролика

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Недавно создал один проект.

Хотел бы предложить Вам озвучить видео ролик для него.

А именно нужно озвучить титры ролика.

вот сам ролик https://youtu.be/InjYbqOOUEE

Что скажете по цене и срокам?

7 лет назад
ops-in-ua
Олег 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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