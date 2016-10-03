Озвучка видео (женский голос)

Требуется Диктор со знание Англ Языка в совершенстве, ( Девушка ) Приятной внешности. Требуется отснять видео на англ языке 1-ой минуты. Сценарий не сложный. Для проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучить видео, энергичным женским голосом, монолог - 1 минута + конце зачитать стихотворение - 10 строк.
Тексты есть. Сводить звук с видео не нужно, только зачитать текст.
От вас цена и сроки. А также пожалуйста, прикрепляйте образцы голоса.
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