Озвучка видео (женский голос)

ОзвучиваниеЗавершен16 заявок696 просмотров
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Озвучить видео, энергичным женским голосом, монолог - 1 минута + конце зачитать стихотворение - 10 строк.

Тексты есть. Сводить звук с видео не нужно, только зачитать текст.

От вас цена и сроки. А также пожалуйста, прикрепляйте образцы голоса.

7 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Ирина настоящий профи! Действительно получилась очень живая и энергичная запись + 10 баллов, браво!
Отличный заказчик! Вежливое общение, четкое задание, мгновенная оплата. Приятно работать!
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