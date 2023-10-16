Потрібна озвучка соціального проєкту

$10
ОзвучиваниеЗакрыт10 заявок50 просмотров
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Потрібен діктор, який зможе озвучити соціальний ролік!
Потрібна Українська мова

2 месяца назад
innaevent
Инна 
44 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
$12
1 день
UAH
Инна приятная заказчица: дала чёткое ТЗ и была доступна для обсужденя деталей. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
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