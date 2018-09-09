Рассказать на видеокамеру текст о сервисе ЕГЭ

Нужна девушка лет 14-22, похожая на студентку ВУЗа или школьницу (но не обязательно школьница или студентка) для рассказа на видеокамеру о нашем сервисе подготовки к ЕГЭ. Необходимо рассказать заранее написаный текст на видеокамеру. Читатель должен незаметно считывать и воспроизводить текст в слух. Главная задача состоит в том, чтобы зрители убедились в качестве сервиса.

Текст прикреплён к заданию

Если вас он устраивает частично, то возможны корректировки

Если вы хорошо выполните это задание, то возможно дальнеёшее сотрудничество с нашими телеканалами

Цена за весь проект - 3 000 рублей