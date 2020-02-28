Спеть приложенный текст на музыку в приложенном mp3 файле

Необходимо озвучить письмо мальчика 8 лет родителям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются два певца (женский и мужской голоса) в США или Канаде для озвучивания ниже указанного сочиненного мною текста на музыку в приложенном mp3 файле.
Автор текста © Copyright: Принцалександр
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и буду твой навек.
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и я твоя навек.
----
Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,
Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и я твоя навек.
----
---Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,
Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.
----
Есть дни когда, мой друг, тебе я нужен вдруг,
И ищешь ты моё плечо в беду или в недуг.
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и я твоя навек.
----
Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,
Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.
----
Есть дни когда, мой друг, тебе нужна я вдруг,
И ищешь ты моё плечо в беду или в недуг.
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и буду твой навек.
----
Мой друг, мой друг, родной мне человек,
Тебя люблю, и я твоя навек.
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