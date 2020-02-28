Спеть приложенный текст на музыку в приложенном mp3 файле

Требуются два певца (женский и мужской голоса) в США или Канаде для озвучивания ниже указанного сочиненного мною текста на музыку в приложенном mp3 файле.

Автор текста © Copyright: Принцалександр

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Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и буду твой навек.

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Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и я твоя навек.

----

Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,

Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.

----

Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и я твоя навек.

----

---Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,

Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.

----

Есть дни когда, мой друг, тебе я нужен вдруг,

И ищешь ты моё плечо в беду или в недуг.

----

Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и я твоя навек.

----

Я скучаю без тебя, дня не могу прожить,

Моя душа к твоей душе в мечтах несётся в прыть.

----

Есть дни когда, мой друг, тебе нужна я вдруг,

И ищешь ты моё плечо в беду или в недуг.

----

Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и буду твой навек.

----

Мой друг, мой друг, родной мне человек,

Тебя люблю, и я твоя навек.