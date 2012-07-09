Требуется озвучить 10-минутный ролик

Язык русский. Голос мужской

Текст для диктора - чуть менее 1000 слов - 10 минут

Текст разбит по времени и необходимо строго соблюдать обозначенные «тайминги» - замедляя или ускоряя речь

Ссылку на видео, которые надо озвучить пришлю по запросу