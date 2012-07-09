Требуется озвучить 10-минутный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен10 заявок221 просмотр

Язык русский. Голос мужской

Текст для диктора - чуть менее 1000 слов - 10 минут

Текст разбит по времени и необходимо строго соблюдать обозначенные «тайминги» - замедляя или ускоряя речь

Ссылку на видео, которые надо озвучить пришлю по запросу

13 лет назад
thelook
48 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Armok
Павел 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$50
2 дня
Сделал быстро и качественно! Ни одно замечания к его работе! Советую всем!
Приятно работать с заказчиком! Работу оплачивает в срок! Всё честно!

Заявки фрилансеров

Armok
Павел 
31 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад