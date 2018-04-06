Записать 20 аудиозаписей по примеру [url=https://youtu.be/jflBy42XfWE]https://youtu.be/jflBy42XfWE[/url] с любым вашим текстом. Требуется записывать несколько дней подряд по 20 записей,оплата ежедневная. Оплата около 10$ в день.
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Добрый вечер. Требуется записать видео-отзыв об инвестиционном проекте. Ваша информация нигде не используется, только видео у нас в группе. Длительность 20-40 сек. Текст предоставляем. Только на русском языке, 21+, подходит и мужчинам и женщинам.
Пример: https://vk.com/videos-34124284?z=video-34124284_456239034%2Fclub34124284%2Fpl_-34124284_-2
(также там откроются и другие примеры)
Оплата на киви.
Требуется 10 человек, рассмотрим всех.
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