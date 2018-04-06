Прочитать текст на диктофон.

Требуется повторять всё услышанное в течение продолжительного времени (функции дублёра, но не по тексту, а по голосу). Нужен красивый женский молодой голос. Знание русского и английского языков (произношение и мгновенное понимание услышанного важнее всего). Предлагайте стоимость ...