Прочитать текст на диктофон.

Это задания для девушек. Нужно сказать привет или привет как дела
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Записать 20 аудиозаписей по примеру https://youtu.be/jflBy42XfWE с любым вашим текстом. Требуется записывать несколько дней подряд по 20 записей,оплата ежедневная. Оплата около 10$ в день.
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