Небольшой перевод RUS-ENG и проверка ENG текста

Жду Ваших предложений в формате х за 1800 знаков с пробелами. Полагаю, будет интересно людям которые интересуются кино
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести коротенький абзац (300 символов)
с русского на англййский
(поздравление с зимними праздниками)
Может его как-то изменить можно (добавить свои пожелания ...)
И дальше я написал текст на АНГЛИЙСКОМ (больше связанный с интернетом, сайтами, маркетингом, и общая тема)
(2300 символов.)
Нужно ПРОВЕРИТЬ и исправить ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ФРАЗ.
Т.е. нужно чтобы этот текст выглядел красиво, грамотно и вежливо написанным.
Слова то наверно без ошибок, а вот правильно связать их чтобы американец
нормально прочитал - это немного проблема.
В личную почту могу выслать тексты кто сразу не уверен что справится.
- Похожие заказы
- Переводы60 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется перевод сайта www.wrcase.com с ангийского на русский. До 10 января 2008 максимум.Завершен16 лет назад
- $100
Перевести инструкцию к прибору. Несколько характерных страниц из инструкции здесь http://docs.google.com/Doc?id=djwxxf8_2c56bdcgb Общий объем 32 тыс. знаков с пробелами. Срок выполнения - до 19 декабря. Как выберу исполнителя - вышлю полный объем.Завершен16 лет назад
в сумме 1524 слова, знаков без пробелов 8087, предложения с ценами оставляйтеПереводы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести несколько глав из книги по практическому управлению, с английского на русский. Объем около 91000 знаков, срок неделя или меньше. Пишите свои цены за 1800 знаков.Завершен16 лет назад
Требуется перевести 2 файла. Файлы в приложении. Указывайте цены! Если у вас нет отзывов по переводам, проходите мимо. Если у вас нет аськи, проходите мимо.Переводы15 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен перевод вот такого скрипта AlstraSoft Affiliate Network Pro. посмотреть сам скрипт можно здесь http://9.vosxod.z8.ru/ Перевести нужно все - каждое слово, каждую букву в скрипте. Если цена будет приемлема, то на заказ можно расчитывать. Оплата будет произведена только после ...Завершен16 лет назад
Необходимо перевести на нем. язык статью о веб-проекте (уже есть статьи на русском, англ и нек. др языках), разместить её на немецком разделе Википедии (уже есть статьи на русском, англ и нек. др языках) _и_ ...Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть сайт www.alteks.ru и его поддомены: http://accounting.alteks.ru/ http://licenses.alteks.ru/ http://marketing.alteks.ru/ В общей сложности около 600-700 страниц сайта.Переводы21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен перевод статей с английского на русский. Темы: создание сайтов, хостинг, интернет-маркетинг. Для тех кто разбирается в терминологии, кто знает слова hosting, domain, кто не будет переводить "хостинг" как "оказание гостеприимства" :) В данном проекте-задании нужно перевести эту ...Завершен16 лет назад