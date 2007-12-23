Небольшой перевод RUS-ENG и проверка ENG текста

ПереводыЗавершен12 заявок248 просмотров
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Нужно перевести коротенький абзац (300 символов)

с русского на англййский

(поздравление с зимними праздниками)

Может его как-то изменить можно (добавить свои пожелания ...)

И дальше я написал текст на АНГЛИЙСКОМ (больше связанный с интернетом, сайтами, маркетингом, и общая тема)

(2300 символов.)

Нужно ПРОВЕРИТЬ и исправить ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ ФРАЗ.

Т.е. нужно чтобы этот текст выглядел красиво, грамотно и вежливо написанным.

Слова то наверно без ошибок, а вот правильно связать их чтобы американец

нормально прочитал - это немного проблема.

В личную почту могу выслать тексты кто сразу не уверен что справится.

16 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
1 день
Все переведено и откорректировано быстро и качественно. Спасибо.
Задание было изложено точно, связь была оперативной и оплата переведена в полном объёме. Приятно было сотрудничать.
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