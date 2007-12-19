Перевод с рус. на English (инструкция)

в сумме 1524 слова, знаков без пробелов 8087, предложения с ценами оставляйте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести инструкцию к прибору.
Несколько характерных страниц из инструкции здесь http://docs.google.com/Doc?id=djwxxf8_2c56bdcgb
Общий объем 32 тыс. знаков с пробелами. Срок выполнения - до 19 декабря.
Как выберу исполнителя - вышлю полный объем.
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