Перевод/'удержание' статьи на нем.разделе википеди

Необходимо перевести на нем. язык статью о веб-проекте (уже есть статьи на русском, англ и нек. др языках), разместить её на немецком разделе Википедии (уже есть статьи на русском, англ и нек. др языках) _и_ сделать так, чтобы её не удалили (скажем, в течение месяца).

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