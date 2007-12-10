Тема - создание сайтов, хостинг. ENG -> RUS

ПереводыЗавершен13 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен перевод статей с английского на русский.

Темы: создание сайтов, хостинг, интернет-маркетинг.

Для тех кто разбирается в терминологии, кто знает слова hosting, domain,

кто не будет переводить "хостинг" как "оказание гостеприимства" :)

В данном проекте-задании нужно перевести эту статью:

http://www.hostfind.ru/article-multiplehosting.html

говорите свою цену.

В дальнейшем вожножно дальнейшее сотрудничество.

Скажите цену если нужно перевести скажем 30 статей подобной тематики и подобного размера.

16 лет назад
DimKud
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
fornmer
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отличный перевод.
Было приятно работать, пожелания четко сформулированы, оплата своевременная.
  • Похожие заказы

  • Перевод анг-рус в AutoCAD

    Перевод анг-рус в AutoCAD (сейчас и в перспективе) Требования: 1. Языковая и техническая квалификация 2. Умение работать в AutoCAD в объеме, достаточном для выполнения переводов 3. Заполнить прилагаемую форму и направить ее на [email protected] Примечания: заявки принимаются ТОЛЬКО в ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с англ. на русский - медицина, 300 стр.

    Требуется переводчик, клиницист, для перевода большого объема материалов с английского. Объем ориентировочно 150 страниц ежемесячно. Скорость перевода - 7-10 страниц в день (1 страница = 1800 символов).

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевести сайт на eng

    $50

    Архив прикрепил! Требуется перевести на eng всё, что на русском! Время на перевод уйдёт не много, главное правильно чтоб всё было.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Необходимо перевести сайт musor.net на английский язык. Предпочтение кандидатам с опытом провдения подобных работ (ссылка на примеры - обязательна)!!! Оплата поэтапная с предоплатой.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод Eng -> Rus/Ukr по ИТ/ПО

    $600

    Требуется переводчик с английского на русский и украинский для постоянного сотрудничества. Высшее образование. Специализация и опыт переводов - только ИТ, ПО. Знание компьютерной терминологии и интерфейса пользователя. Знание и наличие Trados и других ТМ (указать ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод eng->rus

    Необходимо перевести lang файл(в архиве). Не надо писать в личку. Пишите здесь СРОК и Цену за весь файл (за сколько вы переводите 1000 знаков меня не интересует). Пример перевода (для не знающих что такое lang файл): $lang_login= "Login"; ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод элементов интерфейса

    $500

    Требуется перевести 3000 элементов интерфейса программы (пункты меню и т.п.) с английского на русский. Строки собраны в экселевском файле, там же нужно сделать перевод. Работа срочная, желательно сделать к понедельнику. Просьба обращаться только тем, кто ...

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад