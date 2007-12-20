Нужно перевести скрипт с английского на русский

Что ж мои опасение по поводу качества перевода оказались напрасными. Было переведено все от А до Я. Срок, который был установлен 4 дня, сдали работу даже раньше на день. Так что кто обратиться не пожалеет потраченных денег. Качественно, быстро, всегда на связи. Спасибо Вам Сергей. Как я и писал вам - "Если что я к вам за переводом ;) "