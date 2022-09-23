Ищется специалист для перевода текста на казахский язык. Требуется точность и грамотность в передаче смысла. Задача включает перевод с русского или английского языка.
Нейросеть для перевода онлайн видео транслиции
здраствуйте. стоит сложная задача создания машинного перевода прямой видеотранслиции. например с анлийского на русский язык. подробности по skype или watsup.
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