Необходимо освежить переводы приложения на вьетнамском языке и проверить наличие ошибок. Работа включает в себя обсуждение дизайнов, баннеров и описаний. Оплата от 5000 за выполнение, возможно выполнение за полдня в зависимости от количества ошибок.