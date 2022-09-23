Нейросеть для перевода онлайн видео транслиции

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок696 просмотров

здраствуйте. стоит сложная задача создания машинного перевода прямой видеотранслиции. например с анлийского на русский язык.  подробности по skype или watsup.

3 года назад
guest_16639546941077
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Азиз
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Инна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Потапов
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевод текста на казахский язык

    $100

    Ищется специалист для перевода текста на казахский язык. Требуется точность и грамотность в передаче смысла. Задача включает перевод с русского или английского языка.

    Переводынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад 5 міні текстів Ru-De для ламбарду

    $10

    Требуется перевод 5 мини-текстов с русского на немецкий для сайта ломбарда в Берлине. Объем текста около 4000 символов. Срок выполнения - сегодня до 22:00 по Киеву. Необходимо грамотно оформить текст, избегая автоматических переводчиков. Качество перевода будет проверено носителями языка.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Translate russian text into English

    $35

    Требуется перевод текста из документа с русского на английский язык. Важно сохранить все форматирование исходного документа, чтобы результат выглядел идентично оригиналу, но с переведенным текстом.

    Переводы202 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести с русского на разговорный английский текст комикса

    Требуется перевод текста комикса с русского на разговорный английский. Объем текста 3143 слова (17784 знака с пробелами). Предложение за 3000 руб. Текст содержит элементы гейской тематики.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переклад авторської статті з української на англійську.

    Необхідний переклад авторської статті з української на англійську мову. Шукається фахівець для постійної співпраці, з частотою 1-2 статті на тиждень. Тематика – психологія, стиль перекладу – легкий та розважальний, з акцентом на художній підхід.

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести контент приложения на Вьетнамский и наоборот

    $82

    Необходимо освежить переводы приложения на вьетнамском языке и проверить наличие ошибок. Работа включает в себя обсуждение дизайнов, баннеров и описаний. Оплата от 5000 за выполнение, возможно выполнение за полдня в зависимости от количества ошибок.

    Переводы15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Синхронний переклад англ-укр

    Необходим синхронный переводчик с английского на украинский для онлайн-IT-доповідей, который пройдет 10 ноября. Опыт в IT-сфере приветствуется. Оборудование не требуется.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад тексту

    Необхідно здійснити переклад тексту з російської мови. Потрібні професійні навички в області мовного перекладу для точності та якості виконання замовлення.

    Переводы338 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переклад статті

    $10

    Необхідно виконати переклад статті з української мови на російську, англійську та польську. Оцініть точність и стиль переводу для каждой из языков.

    Переводы42 заявки
    Закрыт
    3 года назад