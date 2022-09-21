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    Требуется перевод резюме с русского языка на немецкий с учетом стандартов и образца резюме, принятых в Германии. Обратите внимание на точность и стиль перевода.

    Переводы44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на латышский и литовский

    Ищется бюджетный переводчик для перевода сайта об острове Кипр на латышский и литовский языки. Проект включает 121 страницу с текстами различной тематики о жизни на острове. Рассматриваются кандидаты, включая студентов.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод сайта на немецкий

    Требуется перевод 121 страницы сайта о жизни на острове Кипре на немецкий язык. Проект некоммерческий, ищем бюджетного переводчика, возможно, студента. Тексты разнообразной тематики.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад