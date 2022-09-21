Требуется перевод текста комикса с русского на разговорный английский. Объем текста 3143 слова (17784 знака с пробелами). Предложение за 3000 руб. Текст содержит элементы гейской тематики.
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