Необхідний переклад авторської статті з української на англійську мову. Шукається фахівець для постійної співпраці, з частотою 1-2 статті на тиждень. Тематика – психологія, стиль перекладу – легкий та розважальний, з акцентом на художній підхід.
Перевести с русского на разговорный английский текст комикса
Нужно перевести текст комикса с русского на разговорный английский. 3143 слов 17784 знаков с пробелами.
За 3000 руб. Кусочек текста для ознакомления прилагаю
P.S. текст немножко гейской тематики, вдруг для вас это важно
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