Перевести с русского на разговорный английский текст комикса

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Завершен58 заявок1014 просмотров

Нужно перевести текст комикса с русского на разговорный английский.  3143 слов 17784 знаков с пробелами.

За 3000 руб. Кусочек текста для ознакомления прилагаю

P.S. текст немножко гейской тематики, вдруг для вас это важно

3 года назад
Zyzyka_
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2 года назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
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7 месяцев назад
3 года назад
$5
2 дня
Перевод выполнен качественно, рекомендую.
Отличный заказчик, рекомендую!

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