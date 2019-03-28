Нужен перевод с английского на русский

Прикрепил файл. Перевести надо текст для функционала хелп-деск системы, то есть программы для поддержки пользователей.

В каждой строчке надо перевести то, что после двоеточия.

Пример:

"Users":"Users",

Нужно сделать в этом же файле, чтобы было так:

"Users":"Пользователи",

Крайне важно, чтобы ни один знак не был удален вместе с английском словом. Ни запятые ни двоеточия.

Результат нужен до 16.00 мск среды, 27 числа - максимум. В виде этого же файла, но везде после двоеточия - слова на русском языке.

Напишите плиз свою цену за всю работу целиком, не за символы или часы. Я специально дал полностью объем посмотреть, чтобы можно было оценить максимально точно.