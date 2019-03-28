Нужен перевод с английского на русский

ПереводыЗавершен24 заявки469 просмотров
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Прикрепил файл. Перевести надо текст для функционала хелп-деск системы, то есть программы для поддержки пользователей.

В каждой строчке надо перевести то, что после двоеточия.

Пример:

"Users":"Users",

Нужно сделать в этом же файле, чтобы было так:

"Users":"Пользователи",

Крайне важно, чтобы ни один знак не был удален вместе с английском словом. Ни запятые ни двоеточия.

Результат нужен до 16.00 мск среды, 27 числа - максимум.  В виде этого же файла, но везде после двоеточия - слова на русском языке.

Напишите плиз свою цену за всю работу целиком, не за символы или часы. Я специально дал полностью объем посмотреть, чтобы можно было оценить максимально точно.

5 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Inga_Vladivosto_
Инга 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
$20
1 день
Перевод получен, спасибо!