Требуется исполнитель для выполнения [b]качественного[/b] перевода текста об эксплуатации животных с русского языка на английский. Объем текста - 21 страница печатного текста. Выполнение в сроки 3-4 дня. Оплата на карту Visa или Mastercard в размере ...
Требуется человек с Китайским языком и желательно проживающего в Китае
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть вот такой маркетплейс в Китае – www.baibu.la Очень популярный, но даже английской версии нет.
Нужен человек с Китайским языком, чтобы зарегистрировался там и как продавец, и как покупатель.
И максимально подробно описали весь процесс и условия работы для одной и другой стороны.
Интересуют все подробности. Какая регистрация, какие гарантии, можно ли связаться с продавцом вне сервиса (если нельзя вне сервиса, как это происходит внутри), есть ли рейтинги продавцов/покупателей, как происходит оплата/доставка, берет ли сервис комиссию, может там есть FAQ какой-нибудь.
Оплата по договоренности.
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