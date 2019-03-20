Требуется человек с Китайским языком и желательно проживающего в Китае

Есть вот такой маркетплейс в Китае – www.baibu.la Очень популярный, но даже английской версии нет.

Нужен человек с Китайским языком, чтобы зарегистрировался там и как продавец, и как покупатель.

И максимально подробно описали весь процесс и условия работы для одной и другой стороны.

Интересуют все подробности. Какая регистрация, какие гарантии, можно ли связаться с продавцом вне сервиса (если нельзя вне сервиса, как это происходит внутри), есть ли рейтинги продавцов/покупателей, как происходит оплата/доставка, берет ли сервис комиссию, может там есть FAQ какой-нибудь.

Оплата по договоренности.