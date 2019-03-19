Перевод текста об эксплуатации животных.

Для сайта по продаже бизнеса и франшиз нужно написать три текста объемом не менее 5 тысяч знаков без пробелов каждый на следующие темы: [list=1][*]"Условия и преимущества ведения бизнеса в Польше". [*]"Покупка бизнеса в Польше без головной боли. ...