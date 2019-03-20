Есть вот такой маркетплейс в Китае – www.baibu.la Очень популярный, но даже английской версии нет. Нужен человек с Китайским языком, чтобы зарегистрировался там и как продавец, и как покупатель. И максимально подробно описали весь процесс и условия ...
Перевод на Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Французский и
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Нужно выполнить перевод на языки : Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Французский и Украинский.
Сумма по каждому переводу оговаривается отдельно.
Главное качественно и уложится в сроки.
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