Перевести элементы сайта на 7 языков

Есть wordpress плагин sabai-discuss, в нем есть 2 языковых файла, выглядят они приблизительно так: http://joxi.ru/Vrw4M3Pi4XzY8m Нужно перевести это на русский язык. При помощи программы POEdit, она бесплатная, созданная как раз для этого. В файлах 360 и 1068 таких записей. Файлы ...