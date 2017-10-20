Перевести письмо и небольшой текст на английский

Нужно перевести с русского на английский тексты в прикрепленных файлах.

Это письмо-предложение, страничка для сайта и еще пару фраз для веб-интерфейса.

Крайне желательно, чтобы переводчик был в теме Интернета, а еще лучше в теме Твиттера.

Оплата по факту выполнения.

Называйте цену за данную работу в комментариях, пожалуйста. Только именно за эту работу, а не за 1000 знаков — такие предложения рассматривать не буду.