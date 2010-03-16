Нужен качественный перевод

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Закрыт6 заявок344 просмотра

Нужен качественный перевод текста с русского на испанский . Текст довольно простой для фильма небольшого . Если качество вашего перевода будет соответствовать нашим требованиям ,то сможем работать на постоянной основе . Жду ваших предложений .Текст можно посмотреть в приложении . Напишите сколько вы хотите за перевод и ваши сроки перевода .

15 лет назад
fedorchuc
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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