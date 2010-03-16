Нужен качественный перевод текста с русского на испанский . Текст довольно простой для фильма небольшого . Если качество вашего перевода будет соответствовать нашим требованиям ,то сможем работать на постоянной основе . Жду ваших предложений .Текст можно посмотреть в приложении . Напишите сколько вы хотите за перевод и ваши сроки перевода .