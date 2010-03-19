Перевод 2 пресс-релизов с русского на английский

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Завершен12 заявок271 просмотр

Нужно сделать перевод двух пресс-релизов с русского языка на английский. Общий объем - 2300 знаков. Тематика - аренда жилья.

Переводчик должен иметь опыт написания пресс-релизов.

Прошу фрилансеров указывать ссылки на примеры работ.

15 лет назад
os55
Олег 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Любовь перевела 2 моих пресс-релиза с русского на английский безукоризненно. Хорошее владение языком, скорость и точность исполнения, доброжелательное общение. Наилучшие рекомендации.
О сотрудничестве с данным заказчиком остались исключительно приятные впечатления! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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