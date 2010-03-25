Здравствуйте, нужно перевести статью примерно кол. символов 5000-7000 Тематика связанная с Google Напишите Ваши сроки, в ЛС скину ссылку на статью....
Приватный проект для olga81 (2 статьи)
Перевод двух статей по тематике «оборудование для бара и ресторана»
Исполнитель определен, детали обсуждались в переписке. Просьба не участвовать.
Цена 4 уе за 1800 знаков без верстки.
Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.
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