Перевести текст на 50 языков гугл-переводчиком

Перевести страницу на 50 языков гугл-переводчиком и сохранить в хтмл файлы.

на каждый текст создаёте папку с сокращенным названием языка и в неё сохраняете файл index.html

Основной текст русский, нужно перевести все тег титл, кондент и дескрепшин.