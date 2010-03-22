Перевод текста с английского

Очень благодарен Дине за сотрудничество! Работа была выполнена очень быстро (я даже ещё и не успел выбрать Дину как исполнителя в проекте). Результаты работы замечательные: перевод текста выполнен очень грамотно! Также хочется отметить вежливость и учтивость Дины при переписке!