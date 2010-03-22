Требуется перевести научно-педагогическую статью 5,5 страниц.
Перевод текста с английского
Необходимо выполнить качественный перевод текста.
Результат необходимо оформить в виде таблицы с двумя столбцами: в первом идут предложения на английском, а во втором - на русском.
Текст - полторы страницы - в приложении.
PS Большая просьба в предложениях обязательно указывать стоимость. Связь только через ЛС (ICQ и e-mail для связи не оставляйте).
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