Перевод текста с английского

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Завершен37 заявок558 просмотров

Необходимо выполнить качественный перевод текста.

Результат необходимо оформить в виде таблицы с двумя столбцами: в первом идут предложения на английском, а во втором - на русском.

Текст - полторы страницы - в приложении.

PS Большая просьба в предложениях обязательно указывать стоимость. Связь только через ЛС (ICQ и e-mail для связи не оставляйте).

15 лет назад
giryaev
Денис 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Очень благодарен Дине за сотрудничество! Работа была выполнена очень быстро (я даже ещё и не успел выбрать Дину как исполнителя в проекте). Результаты работы замечательные: перевод текста выполнен очень грамотно! Также хочется отметить вежливость и учтивость Дины при переписке!
Желаю всяческих успехов Денису - отличный заказчик! Приятный в общении человек, понятное задание и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
15 лет назад

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