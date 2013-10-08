Перевод документов с грузинского на русский язык

Выполнить перевод текста (.docx файл в приложении) на русский. Использовать фразы/переводы из существующего файла (.csv). Заявки/сообщения без цены будут игнорироваться. Оплата в webmoney или на карту Приватбанка(для Украины). Переводчики без рейтинга будут рассматриваться только ...