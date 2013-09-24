Требуется перевод с китайского языка.

ПереводыЗакрыт7 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевод с китайского языка инструкции, предлагайте цены:)

10 лет назад
Kuku25
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевод текстов с английского на другие языки

    Есть несколько сотен технических статей на английском, которые надо перевести на другие языки (немецкий, испанский, итальянский, французский, русский и другие). Каждая статья представляет из себя один или несколько html-файлов с простейшим форматированием. Средняя длина текста - ...

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик

    В бюро переводов "Профальнс" требуется переводчик малайского и индонезийского языков для регулярных и объемных проектов. Резюме и расценки просим высылать на почту.

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг на EN

    Разрабатывается сервис. Более 30 страниц. Большенство форм, валидация и все прочее. Необходим контент на АНГЛИЙСКОМ языке. Я покажу страницы, много набросков при разработке на русском. Необходимо все страницы перевести. Все до деталей. Требования: носитель АНГЛ. Все ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются переводчики испанского языка

    Студии перевода требуются переводчики испанского.Просим указывать стоимость ваших услуг. Срок выполнения заданий до трех дней. Так же требуются переводчики по: итальянскому,немецкому,французскому,турецкому,узбекскому,туркменскому.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод небольшого текста на английский

    Требуется сделать перевод с русского на английский. Текст прикреплён! При переводе нужно учитывать то, что он будет использоваться для озвучки диктором (для видео презентации). Т.е. это не технический перевод. Указывайте стоимость и сроки! P.S. Это срочно!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод с английского. Тематика: программирование

    20-30 статей 2-3 тыс символов Тематика: php, ООП, фреймворки. Перевод через сайт translatedby.com В случае проблем с терминологией можно рассчитывать на помощь с моей стороны. Называйте пожалуйста цену за 1000 символов.

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод инструкции к часам с английского

    Требуется перевести инструкцию к часам трекеру с английского. 2 раздела. 10к знаков. \Есть технические тонкости. Пример: According to the different coordinate values input format, the user can choose the following format instruction operation. Instruction format 1:00 3 + user ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с русского на итальянский

    $11

    Нужен переводчик на Итальянский язык с Русского, возможно долгосрочного сотрудничество. Отдадим на перевод 1 лист бумаги - переводчик оценит, выполняет работу и мы оплачиваем Оплата 350руб. за лист на 1800 зпб. Для контакта укажите пожалуйста скайп и ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад