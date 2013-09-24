Есть несколько сотен технических статей на английском, которые надо перевести на другие языки (немецкий, испанский, итальянский, французский, русский и другие). Каждая статья представляет из себя один или несколько html-файлов с простейшим форматированием. Средняя длина текста - ...
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Требуется перевод с китайского языка инструкции, предлагайте цены:)
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