Копирайтинг на EN

Студии перевода требуются переводчики испанского.Просим указывать стоимость ваших услуг. Срок выполнения заданий до трех дней. Так же требуются переводчики по: итальянскому,немецкому,французскому,турецкому,узбекскому,туркменскому.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разрабатывается сервис. Более 30 страниц. Большенство форм, валидация и все прочее. Необходим контент на АНГЛИЙСКОМ языке. Я покажу страницы, много набросков при разработке на русском. Необходимо все страницы перевести. Все до деталей.
Требования: носитель АНГЛ. Все детали в личке.
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