Копирайтинг на EN

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ПереводыЗавершен6 заявок194 просмотра
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Разрабатывается сервис. Более 30 страниц. Большенство форм, валидация и все прочее. Необходим контент на АНГЛИЙСКОМ языке. Я покажу страницы, много набросков при разработке на русском. Необходимо все страницы перевести. Все до деталей.

Требования: носитель АНГЛ. Все детали в личке.

10 лет назад
livepools
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
str_labz
Алексей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$300
7 дней
Перевод сделали хорошо. Рекомендую.
Артур отличный заказчик! Работать с ним - одно удовольствие. Все доходчиво объяснил, всегда, когда нужно, был на связи, четко отвечал на все вопросы. Оплата вовремя, никаких проблем. Очень приятно работать с этим заказчиком, побольше бы таких! Настойчиво рекомендую!
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