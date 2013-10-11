Копирайтинг на EN

Требуется сделать перевод с русского на английский. Текст прикреплён! При переводе нужно учитывать то, что он будет использоваться для озвучки диктором (для видео презентации). Т.е. это не технический перевод. Указывайте стоимость и сроки! P.S. Это срочно!