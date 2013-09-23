Перевод текстов с английского на другие языки

Есть несколько сотен технических статей на английском, которые надо перевести на другие языки (немецкий, испанский, итальянский, французский, русский и другие).

Каждая статья представляет из себя один или несколько html-файлов с простейшим форматированием. Средняя длина текста - 1000 символов с пробелами. Файлы сохраненты в кодировке UTF-8.

Необходимо качественно перевести файлы, придерживаясь исходной структуры документа. Грубые ошибки не допускаются.

Оплата будет производиться в WMZ за каждые 10-20 статей.

Пример статьи с переводом на русский и немецкий в файле example.zip

Будьте готовы в качестве тестового задания бесплатно перевести статью из файла test.zip, чтобы проверить уровень знания языка. Также очень важно прислать перевод в htm-файле той же структуры, как и исходник.

В заявках указывайте стоимость перевода _1 статьи_ в долларах, сколько времени надо для перевода 10 статей, и на какие языки вы готовы это сделать.

Пожалуйста, перечитайте предыдущий абзац.