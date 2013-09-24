Перевод на русский с английского

Есть несколько сотен технических статей на английском, которые надо перевести на другие языки (немецкий, испанский, итальянский, французский, русский и другие). Каждая статья представляет из себя один или несколько html-файлов с простейшим форматированием. Средняя длина текста - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить осмысленный перевод языковых файлов для CMS
Пример текстов:
$lang['firesale:dash_overview'] = 'Quick Overview';
$lang['firesale:dash_categorytrack'] = 'Category Tracking';
$lang['firesale:elements:product_sales'] = 'Product Sales';
$lang['firesale:elements:low_stock'] = 'Stock Alerts';
$lang['firesale:dashboard:no_sales'] = 'No sales found in the last 12 months';
$lang['firesale:dashboard:stock_low'] = '%s Products with low stock';
$lang['firesale:dashboard:stock_out'] = '%s Products with no stock';
$lang['firesale:dashboard:no_stock_low'] = 'No low stock products';
$lang['firesale:dashboard:no_stock_out'] = 'No out of stock products';
Файлы находятся в архиве, прошу ознакомиться перед подачей заявок.
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