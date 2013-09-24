Перевод на русский с английского

ПереводыЗакрыт8 заявок352 просмотра
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Требуется выполнить осмысленный перевод языковых файлов для CMS

Пример текстов:

$lang['firesale:dash_overview'] = 'Quick Overview';

$lang['firesale:dash_categorytrack'] = 'Category Tracking';

$lang['firesale:elements:product_sales'] = 'Product Sales';

$lang['firesale:elements:low_stock'] = 'Stock Alerts';

$lang['firesale:dashboard:no_sales'] = 'No sales found in the last 12 months';

$lang['firesale:dashboard:stock_low'] = '%s Products with low stock';

$lang['firesale:dashboard:stock_out'] = '%s Products with no stock';

$lang['firesale:dashboard:no_stock_low'] = 'No low stock products';

$lang['firesale:dashboard:no_stock_out'] = 'No out of stock products';

Файлы находятся в архиве, прошу ознакомиться перед подачей заявок.

10 лет назад
creo-manager
Вадим 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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