Русифицировать шаблон сайта.

Требуется выполнить осмысленный перевод языковых файлов для CMS Пример текстов: $lang['firesale:dash_overview'] = 'Quick Overview'; $lang['firesale:dash_categorytrack'] = 'Category Tracking'; $lang['firesale:elements:product_sales'] = 'Product Sales'; $lang['firesale:elements:low_stock'] = 'Stock Alerts'; $lang['firesale:dashboard:no_sales'] = 'No sales found in the last 12 months'; ...
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