Перевод небольшого текста и нескольких фраз с немецкого

Перевод с русского на украинский
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Добрый день, хотел бы у вас заказать перевод с немецкого около 200 слов
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