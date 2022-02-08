Медицинский Перевод на Английский язык

ПереводыЗакрыт13 заявок783 просмотра
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Добрый день!

Необходимо перевести заключение врача на Английский Язык.

При переводе в документе сохранить структуру текста.

Объем 1,5 листа А4.

В откликах прикладывайте примеры перевода именно медицинской тематики, стоимость и сроки.

2 года назад
timurmuginov
Тимур 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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