Написание сопроводительной документации для проекта по ГОСТ 34

$2008
ПереводыЗакрыт2 заявки962 просмотра
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Написание проектной документации к проекту по выполнению работ по развитию комплексной автоматизированной системы управления деятельностью Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова (КАСУ СС и НМП) в части разработки подсистемы формирования архива электронных документов «Карта вызова 103»

Написание сопроводительной документации для проекта по ГОСТ 34:1) Пояснительная записка к техническому проекту2) Руководство пользователя3) Программа и методика предварительных испытаний4) Программа опытной эксплуатации5) Программа и методика приемочных испытаний6) Акт приема-передачи отчетных материалов7) Акт сдачи-приемки работ по этапу 18) Акт проведения пуско-наладочных работ9) Протокол предварительных испытаний 10) Акт приемки подсистемы в опытную эксплуатацию11) Акт приема-передачи отчетных материалов 212) Акт завершения опытной эксплуатации13) Протокол приемочных испытаний14) Акт приемки подсистемы в промышленную эксплуатацию15) Отчетная документация на машинных носителях16) Акт приема-передачи отчетных материалов17) Акт сдачи-приемки работ по этапу 2

https://docs.google.com/document/d/1IHf7g34mdDs1PpNRfXT20tSoUUwZj3k2/edit?usp=sharing&ouid=108668856121938337587&rtpof=true&sd=true

2 года назад
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6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
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