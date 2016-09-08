Перевод с русского на английский

ПереводыЗавершен1 заявка153 просмотра
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Выполнить перевод текста с русского языка на английский.

7 лет назад
poputchik1
Александр 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
n_kulakovskaya
Анастасия 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$7
1 день
Перевод был выполнен раньше заявленного срока. Качество-превосходное, никаких правок не потребовалось.Анастасия-очень коммуникабельный человек и постоянно находится на связи. Буду рад продолжению сотрудничества с ней.
Спасибо за работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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