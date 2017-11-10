Перевод сайта на английский и болгарский

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Завершен15 заявок429 просмотров

Нужен грамотный перевод сайта на английский и болгарский

8 лет назад
Herosergh
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$30
2 дня
Сделали перевод за пару дней, проблем не возникло все хорошо и быстро.
Надежный заказчик, всегда на связи, оперативная оплата, рекомендуем!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад