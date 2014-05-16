Переводчики чешского языка в команду!

$800
ПереводыЗакрыт3 заявки188 просмотров
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Ищем переводчиков чешского, свободно владеющих разговорным языком, на полную занятость для долгосрочного сотрудничества.

График работы с 9 до 17 по чешскому времени (понедельник-пятница), оплата на испытательный срок $200/неделя, в дальнейшем возможен рост заработной платы.

Основное требование – хороший разговорный чешский язык. Пригодится также безлимитный интернет, гарнитура (наушники/микрофон). Рассмотрим все кандидатуры, обучим.

Заинтересованных прошу оставлять заявки в проекте и/или на электронную почту.

10 лет назад
astafievamaria
Мария 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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