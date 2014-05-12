Добрый день! Нужен будет грамотный перевод небольшого текста (примерно 2000 знаков) с русского на английский. Текст будет несложным, но должен быть максимально корректным как с точки зрения лексики, так и с точки зрения всего остального.

Предлагайте свои расценки.