Перевод

ПереводыЗакрыт28 заявок379 просмотров
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Добрый день! Нужен будет грамотный перевод небольшого текста (примерно 2000 знаков) с русского на английский. Текст будет несложным, но должен быть максимально корректным как с точки зрения лексики, так и с точки зрения всего остального.

Предлагайте свои расценки.

10 лет назад
JTT
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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