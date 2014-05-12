Необходимо перевести сайт http://orel-agency.com/ на английский язык. Предоставьте смету, включающую в себя стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужен будет грамотный перевод небольшого текста (примерно 2000 знаков) с русского на английский. Текст будет несложным, но должен быть максимально корректным как с точки зрения лексики, так и с точки зрения всего остального.
Предлагайте свои расценки.
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