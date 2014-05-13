Срочный перевод с рус. на фр. ( не автомат)

Добрый день! Есть текст уже на английском. Даже на первый взгляд в нем видны ошибки. Задача - устранить ошибки, сделать текст правильным. Кто готов - пож-та оставляйте заявки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо предоставить к завтрашнему дню перевод текста с русского на французский.
Не допускаются автоматические переводчики.
Только грамотный переводчик, носитель языка
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